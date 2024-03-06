Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine
Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Lazovic)
Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rosell, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Bahar Toksoy Guidetti, Plak, Hilal Kocakara, Demidova)
Setler: 24-26, 30-32, 25-20, 25-17, 15-13
Süre: 142 dakika (29, 40, 27, 26, 20)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbide Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 12. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 16. kez yenildi.
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Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Rodrigo Becao, Becao'nun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Türkiye'nin paralimpik milli okçuları Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Yiğit Caner Aydın, W1 kategorisinde ABD'den Jason Tabansky'yi yenerek vize alırken, Nil Mısır da W1 kadınlar kategorisinde Şilili rakibi Mariela Lopez Carrasco'yu mağlup ederek hakkını kazandı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi. Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve en iyi kadroyu sahaya sürmeyi amaçladıklarını belirtti. Fenerbahçe'nin santrforu Michy Batshuayi ise rakiplerini hafife almamaları gerektiğini vurguladı ve iyi bir performans sergilemek istediğini ifade etti.
Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda, zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca, fişek, sentetik hap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldukları sezonu değerlendirdi. Turan, hedeflerinden bahsederek Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmak ve Avrupa'da maç oynamak istediğini söyledi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçın setleri 16-25, 23-25, 18-25 şeklinde sonuçlandı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, evinde konuk ettiği Karayolları'nı 25-22, 22-25, 25-17, 22-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Maç 111 dakika sürdü.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Türkiye Kupası'ndan elendiği maç sonrası trafikte yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.
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