Galatasaray Daikin, CEV Kupası\'nda yarı finalde

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray Daikin ile Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını karşı karşıya geldi.

GALATASARAY FRANSIZ RAKİBİNE YİNE ŞANS TANIMADI

İlk müsabakada rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, rövanş maçında da iyi bir oyun sergileyerek 3-1'lık üstünlük sağladı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı temsilcimiz organizasyonda yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Djordje Zelenovic (Sırbistan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Bongaerts, Carutasu, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın)

Levallois Paris Saint Cloud: Depie, Milosic, Bukovska, Sepelova, Polder, Mayer (Biemel, Zyani, Bertolino, Kraiduba)

Setler: 22-25, 25-21, 25-22, 25-17

Süre: 107 dakika (27, 26, 27, 27)