Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nın Şampiyonu

İSTANBUL,

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Bosko Milic, Eldar Aliyev

GALATASARAY DAIKIN: Myriam Sylla, Wang Yuanyuan, Alexia Carutasu, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Britt Bongaerts, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), (Kaja Grobelna, Naz Aydemir Akyol)

CHIERI'76: Laura Künzler, Sara Alberti, Anett Nemeth,Sarah Van Aalen, Stella Nervini, Anastasia Cekulaev, Ilaria Spirito (L) (Karla Antunovic, Elles Dambrink, Alice Degradi)

SETLER: 25-27, 25-22, 25-18, 25-18

SÜRE: 1 saat 46 dakika

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup finalinin rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri 76 takımını 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı. CEV Challenge Cup'ta 2009-2010 sezonunda 3'üncü olan Galatasaray, CEV Cup'ta ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikinciliği elde etmişti.

BAKAN BAK'TAN CEV KUPASI ŞAMPİYONU GALATASARAY DAIKIN İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, CEV Kupası'nı kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında, İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini yenerek şampiyon olan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımına bizlere yaşattığı gurur ve heyecandan dolayı teşekkür ediyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen kulüp yönetimi, teknik heyet ve sporcuları tebrik ediyor, sarı kırmızılı ekibimizin başarılarının devamını diliyorum."