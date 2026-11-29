SALON: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor

HAKEMLER: Seçkin Yener, Onur Coşkun

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel, Elif Şahin, Simge Aköz (L), Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Rettke

GALATASARAY DAİKİN: Eylül Karadaş, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Melisa Bükmen, Yuanyuan, Ayça Aykaç (L)

SETLER: (25-15, 25-14, 25-19)

SÜRE: 76 dakika (25', 23', 28')

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında evinde Galatasaray Daikin'i 25-15, 25-14 ve 25-19'luk set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Günün diğer sonuçları ise şu şekilde:

Fenerbahçe Medicana-İlbank: 3-0 (25-17, 25-14, 25-18)

Zeren Spor-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: 3-1 (22-25, 25-22, 26-24, 25-20)

Göztepe Yuppo-Türk Hava Yolları: 0-3 (12-25, 23-25, 25-27)

Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor Eker: 2-3 (21-25, 25-16, 15-25, 25-22, 12-15)