Galatasaray Daikin, deplasmanda Eczacıbaşı Peron İstanbul'a 3-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Eczacıbaşı Peron İstanbul'a 25-15, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenildi. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 76 dakikada kazandı.
SALON: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor
HAKEMLER: Seçkin Yener, Onur Coşkun
ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel, Elif Şahin, Simge Aköz (L), Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Rettke
GALATASARAY DAİKİN: Eylül Karadaş, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Melisa Bükmen, Yuanyuan, Ayça Aykaç (L)
SETLER: (25-15, 25-14, 25-19)
SÜRE: 76 dakika (25', 23', 28')
Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında evinde Galatasaray Daikin'i 25-15, 25-14 ve 25-19'luk set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Günün diğer sonuçları ise şu şekilde:
Fenerbahçe Medicana-İlbank: 3-0 (25-17, 25-14, 25-18)
Zeren Spor-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: 3-1 (22-25, 25-22, 26-24, 25-20)
Göztepe Yuppo-Türk Hava Yolları: 0-3 (12-25, 23-25, 25-27)
Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor Eker: 2-3 (21-25, 25-16, 15-25, 25-22, 12-15)
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