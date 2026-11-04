Galatasaray Daikin, Manisa deplasmanında 3-0 kazanarak 3\'üncü galibiyetini aldı

Galatasaray Daikin, Manisa deplasmanında 3-0 kazanarak 3'üncü galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanlar Ligi 7'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray Daikin'e 3-0 yenildi. Setleri 29-31, 22-25 ve 25-27 sonuçlanan müsabakada Manisa 6'ncı yenilgisini alırken Galatasaray 3'üncü galibiyetine ulaştı.
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Serhat Semiz
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Begic, Büşra, Gizem Mısra, Vanjak, Nisan, Rasinska, Işıl, Leite, Sude, Merve Nur, Firdevs
GALATASARAY DAIKIN: İlkin, Yasemin, Akimova, Sylla, Janset Cemre, Bongaerts, Ayça, Eylül, Merve, Carutasu, Ege Melisa, Gizem Çerağ
SETLER: 29-31, 22-25, 25-27
SÜRE: 104 dakika
Sultanlar Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray Daikin'e 3-0 mağlup oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 29-31, 22-25 ve 25-27'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Manisa ekibi 6'ncı yenilgisini, Galatasaray ise 3'üncü galibiyetini aldı.
Kaynak: DHA
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