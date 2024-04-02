Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Burhan İlhan, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Emine Arıcı, Ayçin Akyol, Lazovic, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Cuttino)
Setler: 23-25, 15-25, 22-25
Süre: 82 dakika (29, 22, 31)
Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçların sonuçları belli oldu. Bahçelievler Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 34-43, Rize Belediyespor-Spor Toto: 29-31, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 38-40, Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 27-26, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 27-33.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, kulübün yaşadığı haksızlıkları ve Trabzonspor maçındaki olayları eleştirdi. Koç, rakiplerine ceza verdirmeye çalışanların olduğunu belirtti ve gelecekteki planlarını açıkladı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Maç yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yapılanlara dikkat çekerek, saha içinde yaşanan hakem yönetimi, TFF'nin çifte standartları ve rakiplerin kin ve nefretiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Trabzonspor maçında yaşanan olaylara da değinen Koç, güvenlik zafiyetini eleştirdi ve soruşturma yapılmasını talep etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'a cevap verdi. Timur'a sert çıkan Koç, "Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince" dedi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Başkent ekibinin 1-0 öne geçtiği seride ikinci karşılaşma, 5 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Seride 2 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselerek şampiyonluk mücadelesi verecek.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta goller Dk. 55 Amilton, Dk. 66 Melih Bostan (Gençlerbirliği) ve Dk. 90+2 Avramovski (Boluspor) tarafından atıldı.
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