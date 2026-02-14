Galatasaray Daikin, THY'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray Daikin, THY'yi 3-2 Yendi

14.02.2026 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Alper Bulut

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Nicoletti (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Işıl Öz)

Galatasaray Daikin: Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Ayçin Akyol, Timmerman, Naz Aydemir Akyol, Frantti)

Setler: 25-23, 22-25, 25-16, 19-25, 12-15

Süre: 136 Dakika (32, 31, 27, 27, 19)

Vodafone Sultanlar Ligi 22. haftasında Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-2 yendi.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Galatasaray, Vodafone, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Daikin, THY'yi 3-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Johannesburg’da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Szymanski asist yaptı, Rennes PSG’yi yıktı Szymanski asist yaptı, Rennes PSG'yi yıktı
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı
Eyüpspor’dan maç sonunda sert tepki: Galatasaray’ın hakeme ihtiyacı yok Eyüpspor'dan maç sonunda sert tepki: Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok

22:51
Fenerbahçe’den Trabzonspor’a tavla ve kavuklu gönderme
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
22:01
Hatay’da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
Hatay'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 22:58:50. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Daikin, THY'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.