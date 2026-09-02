Galatasaray'dan ayrılan Nelsson, Danimarka ekibi Nordsjaelland'a transfer oldu
Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelsson, Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 144 maçta 4 gol kaydetti.
Danimarka'nın Nordsjaelland takımı, Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelsson'u kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, 27 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 144 maçta 4 gol attı.
Kaynak: AA
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