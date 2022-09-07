Fatih Terim'e sürpriz teklif! İmparator'un vereceği yanıt merak konusu oldu - Son Dakika
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Fatih Terim'e sürpriz teklif! İmparator'un vereceği yanıt merak konusu oldu

07.09.2022 23:56

Fatih Terim'e Mısır Milli Takımı'nın ilgili olduğu öne sürüldü. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan deneyimli hocanın gelecek teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu...

Burak Elmas döneminde Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı. Mısır Milli Takımı deneyimli hocayı takımın başına getirmek istiyor.

MISIR, FATİH TERİM'İ TALİP OLDU

Ajansspor'un haberine göre, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörlerinden olan Fatih Terim'e Mısır Milli Takımı talip oldu.

QUEIROZ İLE YOLLAR AYRILDI

Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı. Bu gelişmenin ardından Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılmıştı. Mısır yeni hedefler için takımın başına tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i getirmek istiyor.

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Son Dakika Spor Fatih Terim'e sürpriz teklif! İmparator'un vereceği yanıt merak konusu oldu - Son Dakika


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