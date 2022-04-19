Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama! - Son Dakika
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Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!

19.04.2022 18:10
Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan seçime mahkemeden tedbir kararı geldi. Bu gelişmeden sonra hemen harekete geçen kulüp konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tedbirin kaldırılması için itiraz dilekçesinin sunulduğunu ifade etti.

30 Nisan'da sandığa gitmeye hazırlanan Galatasaray, mahkeme tarafından başkanlık seçimlerine tedbir kararı konması sonrası yeni bir adım attı.

"İTİRAZ DİLEKÇESİ SUNULMUŞTUR"

Tedbir kararının kaldırılması için itirazda bulunan Galatasaray resmi siteden yaptığı açıklamada, "Değerli Galatasaraylılar, 26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur. Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir. Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
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Son Dakika Spor Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama! - Son Dakika


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