Galatasaray\'dan bir bomba transfer daha! Milli yıldızımız İstanbul\'a geliyor

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına saatler kala hem Avrupa'da heyecan sürerken 4 büyükler transferde de çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor.

Bu sezon üst düzey bonservis bedelleri ve yıllık ücretlerin harcandığı Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor uçakları indirmeye devam edecek.

ZEKİ ÇELİK ADIM ADIM GALATASARAY'A

Osimhen ve Leroy Sane gibi isimleri kadrosuna katarak gücüne güç katan Galatasaray, yerli oyuncu kadrosunu da güçlendirecek.

GELMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların bir başka hedefi de milli oyuncu Zeki Çelik olacak. Sağ beke takviye yapma kararı alan Aslan, yabancı kontenjanı nedeniyle bu bölgeye yerli bir oyuncu takviyesi planlandı.

Galatasaray Kulübü, Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kalan milli futbolcu için önümüzdeki haftalarda İtalyan ekibi ile masaya oturacak. Adı daha önce de gündeme gelen Zeki Çelik'in de kulüplerin anlaşması durumunda sarı kırmızılılara çok sıcak baktığı biliniyor.