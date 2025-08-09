Galatasaray'dan bomba "sus" paylaşımı - Son Dakika
Galatasaray'dan bomba "sus" paylaşımı

09.08.2025 08:27
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve Fenerbahçe cephesinden hakem yönetimine yönelik sert açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılılar ise bu eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Kulüp, yeni transferi Leroy Sane'nin fotoğrafını "sus" emojisiyle paylaşarak dikkat çekici bir gönderiye imza attı.

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

GECE YARISI "SUS" PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılılar, yeni transferi Leroy Sane'nin fotoğrafını yalnızca "sus" emojisiyle yayınladı. Taraftarlar, bu paylaşımı maç sonrası yapılan tüm eleştirilere yanıt olarak yorumladı.

MEMİK YILMAZ: TİYATRO OYNANIYOR

Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem yönetimine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Türk futbolunda tiyatro oynanıyor. Ben konuşmak istemiyorum, hep aynı şeyleri söylüyoruz. Tiyatro resmen! Ben bir şey konuşmak istemiyorum. Her şey ortada. Bir şey söyleyince de bir şey değiştiremiyoruz. Biz de kötüyüz, ilk maçımız, son yılın şampiyonuna karşı oynuyoruz. İlk dakika, 30. saniye, meydanda pozisyon! Ben demiyorum, ben çok bilmiyorum. Konuşmak istemiyorum! Bir şey değiştiremiyoruz. Gerçekten yazık! Biz zaten yokuz! Biz yancı bile değiliz, oyuncu yerine konulmuyoruz biz!"

FENERBAHÇE: HESAP VERECEKSİNİZ

Bir diğer sert tepki ise Fenerbahçe cephesinden geldi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır! Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir" ifadeleri yer aldı.

