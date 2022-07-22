Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yolları ayırıpHaris Seferovic'i kadrosuna katan Galatasaray, golcü arayışlarına devam ediyor. Fanatik'te yer alan habere göre, sarı kırmızılı ekip 33 yaşındaki yıldız santrfor Marko Arnautovic ile ilgileniyor.
Daha önce Süper Lig'de, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 33 yaşındaki golcünün menajeri ile temas kurulduğu öğrenildi. Şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın formasını giyen ve 2 yıllık kontratı kalan Avusturyalı santrforun, 4 milyon euro üzerinde bir ücret talep ettiği ortaya çıktı. Fakat Aslan, bu rakamın çok yüksek olduğunu belirtti.
Galatasaray yönetiminin pazarlık aşamasında olduğu belirtilen 33 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Çin ekibi SH Port'tan, Bologna'ya 3 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar - Son Dakika