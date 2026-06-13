Galatasaray'dan Brüksel'de Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika
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Galatasaray'dan Brüksel'de Şampiyonluk Kutlaması

Galatasaray\'dan Brüksel\'de Şampiyonluk Kutlaması
13.06.2026 21:18
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Galatasaray, 26. Süper Lig şampiyonluğunu Brüksel'de taraftarlarıyla coşku içinde kutladı.

Galatasaray'ın 26. Süper Lig şampiyonluğu, Belçika'nın başkenti Brüksel'in tarihi merkezi Grand-Place'ta kutlandı.

Avrupa ülkelerinden gelen Galatasaray taraftarları, tarihi Grand-Place'ta bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Kutlamalar kapsamında Brüksel Belediye Binası'nın balkonuna çıkan belediye başkanı Philippe Close ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, meydanı dolduran taraftarlara hitap etti.

Kentin dünyaca ünlü sembollerinden Manneken Pis'in geçen yıl da Galatasaray forması giydiğini hatırlatarak bunun kulübe uğur getirdiğini söyleyen Close, taraftardan öğrendiği "cimbombom" tezahüratını da yaptı.

Özbek ise yurt dışında yaşayan Galatasaray taraftarlarının kulübün başarılarında önemli pay sahibi olduğunu belirterek "Dört yıl üst üste şampiyon oluyoruz. Burada sizlerin payı çok büyük. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece daha nice şampiyonlukları birlikte kutlayacağız. Şimdi 27. şampiyonluğa hazırlanıyoruz." dedi.

Mertens sürprizi

Close, konuşmasının sonunda sürpriz bir misafirleri olduğunu söyleyerek Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens'i sahneye davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar uzun süre Belçikalı futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.

Futbol kariyerine Anderlecht'te başlayan Mertens, oğlu Ciro ile sahneye çıkarak taraftarı selamladı.

Brüksel'de dostluk mesajları

Bu arada kutlamalar öncesinde Brüksel Belediye Binası'nda düzenlenen kabulde Özbek ile Close bir araya geldi.

Resepsiyonda Fransızca verdiği mesajlarda Özbek, organizasyona desteği nedeniyle Close'a teşekkür ederek Galatasaray ile Belçika arasındaki ilişkinin önemine dikkati çekti.

Özbek, Close'a ve RSC Anderlecht'in başkanı Michael Verschueren'e Galatasaray forması hediye etti.

Close, Türk milli takımına başarı diledi

Close, etkinliğin ardından AA muhabirine, Galatasaray için ikinci kez özel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Taraftarın oluşturduğu atmosferden etkilendiğini dile getiren Close, Türk taraftarların takımlarına bağlılığına dikkati çekti.

Mertens'in Galatasaray çatısı altında görev almasının sürpriz olmayacağını da ifade eden Close, "Türkiye'nin çok büyük bir takım olduğunu ve çok sayıda taraftarı olduğunu biliyoruz. Türkiye bir maç kazandığında, tüm şehirde gerçek bir kutlama oluyor ve ben de gerçekten keyif alıyorum çünkü onlar gerçek taraftar, herkes gibi değiller. Takımları için hazırlar." diyerek A Milli Futbol Takımına Dünya Kupası'nda başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Brüksel'de Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika

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