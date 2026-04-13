Galatasaray'dan Büfe Açıklaması
13.04.2026 19:26
Galatasaray, Kocaelispor maçındaki büfe kapalı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan maçta deplasman taraftarlarının bulunduğu tribünde büfelerin hizmet vermediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray - Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00 itibarıyla 2 büfe açılmış olup, sonrasında daha maç başlamadan Kocaeli taraftarının fiziksel saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelmiştir. Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine polis olaya müdahale etmiş, büfeler geçici olarak kapatılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiş, diğer büfe kullanılamayacak hale geldiği için maalesef kapalı kalmıştır. Ayrıca, tribündeki koltuklar, tuvaletlerdeki lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

