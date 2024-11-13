Galatasaray, CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Fino Kaposvar'ı 3-2 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.
Salon: Kaposvar Arena
Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)
Fino Kaposvar: Feliciano Jorge (L), Ivan, Hubicska, Boldizsar, Magyar, Kalmar, Bögöly, Novoselov, Yang, Baroti
Galatasaray: Atanasov, Hasan Yeşilbudak (L), Ahmet Tümer, Aykut Acar, Patry, Arslan Ekşi, Muzaffer Yönet, Almeida Cardoso, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül (L), Onur Günaydı
Setler: 25-21, 25-22, 14-25, 18-25, 8-15
Süre: 110 dakika (25, 26, 19, 24, 16) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray’dan CEV Kupası'nda Önemli Galibiyet - Son Dakika
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