Galatasaray'dan Ali Koç'a çok konuşulacak cevap: Sizin adınıza utanıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'dan Ali Koç'a çok konuşulacak cevap: Sizin adınıza utanıyoruz

29.04.2023 19:17

Galatasaray, Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaya çok sert cevap verdi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada "Sizin adınıza utanıyoruz" denildi.

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksel Divan Kurulu toplantısındaki sözlerinin ardından açıklama yaptı.

"GÜZİDE RAKİBİMİZ YÖNETİCİLER YÜZÜNDEN DÜŞMEDİĞİ SEVİYEYE İNDİ"

Galatasaray'ın açıklamasında, "116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi." denildi.

İşte Galatasaray'ın 'Biz, sizin adınıza utanıyoruz' açıklaması:

"Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.

Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.

116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.

Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü."

Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek cevap: Sizin adınıza utanıyoruz
YORUMLAR
500
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor

Dursun Özbek, Galatasaray, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Ali Koç'a çok konuşulacak cevap: Sizin adınıza utanıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
22:35 Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi İrfan! Altay'ın formayı geri kazanması artık zor
22:16 Kılıçdaroğlu, Bayraktar kardeşlere böyle seslendi: Siz de şampiyonlar liginin parçası olacaksınız
22:13 Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İrfan! Bu performanstan sonra Altay'ın formayı alması çok zor
22:05 Fenerbahçeli Jorge Jesus, Zico'dan sonra bil ilki başardı
21:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Jorge Jesustan ses getiren açıklama: Umarım hakem iyi yönetir
21:54 AK Parti seçim aracının sürücüsü TİP'li gençleri görünce izleyenleri şaşırtan bir tepki verdi
21:48 Beşiktaş-G.Saray derbisi için Jorge Jesus'tan olay yorum: Umarım hakem iyi yönetir
21:48 Son Dakika: Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti
21:47 Kılıçdaroğlu, Bayraktar kardeşlere böyle seslendi: Siz de şampiyonlar liginin parçası olacaksınız
21:32 AK Parti seçim aracının sürücüsü TİP'li gençleri görünce kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 22:44:57. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Ali Koç'a çok konuşulacak cevap: Sizin adınıza utanıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement