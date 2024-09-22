Galatasaray'dan Fenerbahçe Derbisi Sonrası Açıklamalar

Spor

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Son maçta kendi sahamızda biliyorsunuz maç bittikten sonra sahaya çıkıp boş tribünlerde sevinenler, bizim seyircimiz varken sahaya girmememiz için kapı yerine sahanın girişine kepenk yaptırmış. Biz Kadıköy'de bu akşam kepenk indirttik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek ligde 6'da 6 yaptı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, takım otobüsünde GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını dile getiren Hatipoğlu, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Beşte beş ile geldik. Altıda altı ile dönmek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Başta hocamız Okan Buruk'a, teknik ekibe, oyuncularımıza, taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir mücadele sergiledik. Hakkımızla, anamızın hak sütü gibi helal bir galibiyetle Kadıköy'den dönüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir koridorda insanlığa yakışmayacak şekilde taraftarımız stada alındı"

Taraftarların deplasman tribününe girişlerinde bazı sorunlar yaşandığını söyleyen İbrahim Hatipoğlu, "Takım olarak çok güzel geldik. Güzel gittik. İstanbul Emniyeti'ne teşekkür etmek istiyorum. Takımımızı son derece iyi karşıladılar. Saha içinde de tedbirleri almışlardı. Dönerken de hiçbir sorunla karşılaşmadık. Maalesef aynı şeyleri deplasman seyircimiz için söyleyemeyeceğim. Stada girişte, bir koridorda insanlığa yakışmayacak şekilde taraftarımız stada alındı. Bayılanlar, fenalık geçirenler oldu. Başkaları yaptığı zaman şikayet edenlerin daha kötüsünü statlarında yapmaları gerçekten üzüntü verici. Samimi olmadıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Bir kadına su şişesi fırlatarak hoşgörüsüz davranmalarını üzüntüyle karşılıyoruz"

Protokolde galibiyet fotoğrafları çekildikleri esnada kendilerine doğru su şişesi fırlatıldığını belirten Hatipoğlu, "Bugün bir konu da protokol tribününde yaşandı. Yöneticiler olarak galibiyetimizin verdiği gururla fotoğraf çektirirken Fenerbahçe yöneticilerinden sular gönderilmeye başlandı. Maalesef bir kadın yöneticimize, Ece Bora'ya su şişesi isabet etti. Bir kadına su şişesi fırlatarak bu kadar hoşgörüsüz davranmalarını üzüntüyle karşılıyoruz. Kendilerini kınıyoruz. Bunların yaşanmaması lazım" diye konuştu.

İbrahim Hatipoğlu son olarak, "Son maçta kendi sahamızda biliyorsunuz maç bittikten sonra sahaya çıkıp boş tribünlerde sevinenler, bizim seyircimiz varken sahaya girmememiz için kapı yerine sahanın girişine kepenk yaptırmış. Biz Kadıköy'de bu akşam kepenk indirttik. Bu akşam galibiyetimizi soyunma odasında doyasıya kutladık. O kepengi indirmiş olmanın mutluluğuyla da dönüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL