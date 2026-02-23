Zirve yarışını sürdüren Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu hafta sonunda oynadıkları Konyaspor maçında iptal edilen golleri ile birlikte Süper Lig maçlarında yaşanan pozisyonları paylaştı.
Yapılan paylaşımda "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz." denildi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde taraftarlar tarafından büyük ses getirdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)