Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin penaltısına görülmemiş tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin penaltısına görülmemiş tepki

Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, ''Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar'' ifadeleri yer aldı.

24.02.2024 21:26  Güncelleme: 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"UTANMAZLAR"

Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren sarı-kırmızılılar, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın o paylaşımı binlerce etkileşim aldı.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım: Utanmazlar
Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'nin penaltısına görülmemiş tepki
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin penaltısına görülmemiş tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Serkan Demircan: Her maç ağlama kirli el arıyorsan sizde fazlasıyla mevcut Prag bu işleri 315 331 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Fb nin iptal edilen golünü neden konusmuyorsunuz ikisinede karar veren VAR 230 203 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Bu seneki rezillik 50 yıllık lig tarihine kapkara bir sezon olarak geçecek. Gözün aydın fb 152 253
  • Nuri Çırak: Pragacan bu işleri şikenin mucidi! 242 153 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Ligde iğrenç bir tiyatro var Türk milletini figüran yanak istiyorlar. Çok yazık. Fb şampiyon olsun da nasıl olursa olsun zırvalığı..! 177 213 Yanıtla
  • Barış Kılıç: Tabi her sene fb hakemlerle şampiyon oluyor utanmadan nasıl fb ile hakemleri yan yana getiriyorsunuz hem suçlu hem güçlüyü oynamaya alıştınız tabi. Siz artık bu saatten sonra anca masada oynarsınız 143 79
  • Osman Bayram: 51 yaşındayım Bu seneki kadar rezil bir futbol sezonu görmedim. Türkiye de lig maçları izlenmez hale geldi. 175 31 Yanıtla
  • Emre Akcay: Fenerin neyini konusalım herkes bilir 2 jokerı vardır fenerın 34 31
  • Emre Akcay: Amca demekkı en son fener şanpiyon olduğında daha yeni evliydin 35 11
  • Mehmet gönül: Fenerbahçe şike yapmadı şikenin kralını cincon saray yapmıştır bu bizim atasözüdür şikesaray cinconlar 4 6
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:21:44. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin penaltısına görülmemiş tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement