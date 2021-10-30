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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi - Son Dakika

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi

30.10.2021 11:52

Lazio'dan ayrılması beklenen Vedat Muriqi için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü. Başkan Ali Koç ile Vedat'ın arasının açık olduğu, oyuncunun bu sebeple Galatasaray'a daha yakın olduğu ileri sürüldü.

Vedat, yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı. Tecrübeli futbolcu, Lazio'ya katıldığından bu yana beklentileri karşılayamadı. 42 maçta 2 gol atan Kosovalı golcü, satılık listesinde. Fenerbahçeli eski oyuncunun, son günlerde Türkiye'ye dönüşü yeniden yüksek sesle konuşuluyor. Ancak Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin istediği 9 milyon euroyu ödenme ihtimali yok. Tek yol Vedat'ın eski takımına kiralık olarak dönmesi.

Fenerbahçe'yi yıkacak hamle! Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası

ALİ KOÇ'LA ARASI KÖTÜ

Fotomaç'ın haberine göre; Kosovalı oyuncunun ayrılık sürecinde yaşananlar yüzünden Başkan Ali Koç'la arası açıldı. Bu nedenle Galatasaray ihtimali bir hayli fazla. Vedat, Rizespor'dan Fenerbahçe'ye geldiği dönemde Galatasaray'da oynamak istediğini dönemin başkanına ilettiği de herkes tarafından biliniyor.

Fenerbahçe'yi yıkacak hamle! Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası

ELDEKİLER VERİMSİZ

Mostafa Mohamed, Halil ve Mbaye Diagne'den istediği verimi alamayan Galatasaray devre arasında bir forvet transferi yapacak. Bu ismin Vedat Muriqi olma ihtimali yüksek görülüyor. 27 yaşındaki golcünün de artık Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi - Son Dakika
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