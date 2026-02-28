Galatasaray\'dan Galibiyet Kutlaması

Galatasaray'da, Corendon Alanyaspor maçının ardından Lucas Torreira ile Victor Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Taraftarlar, müsabakada 1'er gol atan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ve Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den üçlü çektirmesini istedi. İki futbolcu da taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra futbolcular tribünleri gezdi. - İSTANBUL