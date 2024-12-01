Galatasaray'dan Hakem Atamalarına Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'dan Hakem Atamalarına Eleştiri

Galatasaray\'dan Hakem Atamalarına Eleştiri

Galatasaray Genel Sekreteri Yazgan, TFF'nin hakem atamalarını kasıtlı ve adaletsiz buluyor.

01.12.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı hakem atamalarında iyi niyet görmediklerini söyledi.

Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yapılacak Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı öncesi RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın rahmetli eski başkanlarından Mustafa Cengiz'i anarak konuşmasına başlayan Eray Yazgan, "Bu sabah Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından Özhan Canaydın Spor Ödülleri verildi. Geçen sene Avrupa'da kupa kazanan sutopu takımımız ve Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Zeynep Sönmez, ödüle layık görüldü. ??????? Kahramanmaraş'taki konteyner kentimizden gelen sevgili kardeşlerimizi İstanbul'da ağırlıyoruz. Kendileri, futbolcu ağabeyleriyle beraber seremonide yer alacak. Zamanında 'Bu destek hiç bitmeyecek' demiştik. Bunu da gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yapılan hakem hatalarına değinen Yazgan, "Hakem hataları, Türk futbolunun adalet duygusunu derinden sarsmıştır. Özellikle Okan Buruk hocamızın rahatsızlığını dile getirmesine rağmen taraflı ve vasat altı performans sergileyen hakemlerin maçlarımıza atanması devam ediyor. Bu durum da kötü niyetin göstergesi. İnsanlar hata yapar ancak sürekli tekrar eden yanlışlar da kasıtlı yapılır. MHK'nin atamalarında iyi niyet görmüyoruz. Bu atamalar artık Türk futbolunun geleceğine ve güvenirliğine zarar vermektedir. Ali Şansalan'ın 3 senedir Fenerbahçe maçlarına atanamaması, Trabzon dönüşünde yaşanan megafon olayı ile ilişkilendirilmektedir. Galatasaray'ın maçlarında yapılan bu tip hakem atamaları da çifte standarttır." diye konuştu.

Eyüpspor maçındaki VAR atamalarına da değinen Yazgan, şunları söyledi:

"Adalet terazisinde bu kararı verenler, bir gün bu ağırlığın altında kalacaklardır. Bu isim, gerek Kasımpaşa maçındaki 'hissiyatımsı' penaltı kararıyla gerekse 6 Kasım'daki Legia Varşova-Dinamo Minsk maçında UEFA tarafından da eleştirilen sarı kartıyla tartışmalı bir geçmişe aittir. Daha üst düzey bir lig tecrübesi olmadan bu maça atanması, burada da defalarca hatalı karar alması, Türk futbolunda adalet mekanizmasının büyük bir yara aldığını göstermektedir. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da 100'e yakın maç oynandı. Bildiğim kadarıyla hiçbir Türk hakemine görev verilmedi. UEFA'nın bu tutumunun sebebi olan VAR hakeminin bu maça atanması skandaldır. Adaletin terazisi şaştığında futbolun ruhu kaybolur. Hakem performanslarındaki düşüklüğün sistematik bir hal aldığını üzülerek görmekteyiz. UEFA tarafından dahi tenkit edilen, FIFA listelerine yalnızca kağıt üzerinde eklenen, saha içindeki vasat altındaki performanslarıyla adaleti anlayışını zedeleyen hakemlerin bu maça atanması bardağı taşırmıştır. Kulübümüzün ve teknik direktörümüzün haklı tepkilerine rağmen bu isimler üzerinde ısrarla durması Türk futbolunun tarafsızlığa gölge düşürmektedir. Türk futbolunun adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söylemekten yorulmadık ve yorulmayacağız. Tarih, adalet için mücadele edenleri yazar. Biz, bu adaletsizliğin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray, istanbul, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Hakem Atamalarına Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
12:39 “Geçim sıkıntısı çekiyorum“ diyen Dilan Polat’tan yüz gerdirme ameliyatı "Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyen Dilan Polat'tan yüz gerdirme ameliyatı
12:35 Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:20 Sergen Yalçın’ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti
12:19 Meteoroloji’den azot dioksit gazı ile ilgili açıklama Meteoroloji'den azot dioksit gazı ile ilgili açıklama
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
12:05 Ebru Şallı için “paragöz“ diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti Ebru Şallı için "paragöz" diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti
12:01 Süper Lig’in devlerinden tarihi takas Süper Lig'in devlerinden tarihi takas
11:50 Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
11:47 Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş’ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 20:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Hakem Atamalarına Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.