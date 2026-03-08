Galatasaray'dan Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
08.03.2026 13:05
Galatasaray, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde etkinlik düzenledi ve kardeş takımla maç yaptı.

Galatasaray, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde etkinlik düzenledi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliklere Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, yönetim kurulu üyeleri Ece Bora, Tanur Lara Yılmaz, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan ve Emir Aral, Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Galatasaray U19 Erkek Futbol Takımı, altyapı sporcuları ve koruma altındaki kız çocukları katıldı.

Etkinlikte Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray U19 Futbol Takımı oyuncuları karma maç yaptı. Takımlar sahaya 'Aynı arma altında. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun' yazılı pankartla çıktı. 15'er dakikalık iki devre oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Bugün önemli bir gün. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün kadınların bu güzel gününü kutluyorum. Barış dolu bir dünya diliyorum. Kadınlarımız her zaman bizim başımızın tacı. Onların bu güzel gününü kutluyorum ve hepsine mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eşi Mesude Özbek'in başının tacı olduğunu söyleyen Özbek, "Bu sene evliliğimizin 52. yılı. Çocuklarımız ve torunlarımızla bu günü kutlayacağız" dedi.

Mesude Özbek ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Her günümüz çok güzel geçsin. Kadınlar çok önemli. Bugün de burada futbol takımıyla birlikteyiz. Bu sene de her branşta başarılı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Galatasaray, Etkinlikler, Futbol, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Spor, Son Dakika

