Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı taktı. Şampiyonluğu coşkuyla kutlayacak olan sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da bir organizasyon düzenleyecek.
Galatasaraylı ünlü sanatçıların da yer alacağı kutlamaya sarı-kırmızılılar, eski futbolcularını da çağırıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı.
Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Batshuayi bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol attı. Kerem Aktürkoğlu ise transferin son günü Benfica'ya imza atmış, sezona başladığı Galatasaray ile 2 gol ve 3 asistlik performans göstermişti. Sarı-kırmızılıların 2 futbolcuyu da şampiyonluk kutlamalarına davet ettiği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi - Son Dakika
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