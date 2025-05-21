Galatasaray\'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Muhammedd:

FB Avrupa Liginin en çok kart göreniyken, ligimizde bir kez kırmızı görmedi. Uydurma penaltılar, rakiplere çıkan kırmızılar, müthiş hakem desteğine rağmen başarı kazanma çabaları yalanlar, ifitiralar, hileler... ve sonuç lnetlenmiş gibi herkesin şampiyonluklarını izliyorlar :) Kayseri 9 eksik gelmiş cocukları yenemiyorsun, her sene öyle şeyler oluyor ki ilahi işaretleri ANLAMIYORLAR... ALLAH var ALLAH, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. " :)