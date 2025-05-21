Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

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Galatasaray\'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray, Süper Lig'de elde ettiği 25. şampiyonluğunu 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da kutlayacak. Kutlamaya ünlü sanatçılar ve eski futbolcularının yanı sıra, sezon içinde takımdan ayrılan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi de davet edildi. Aktürkoğlu, sezona Galatasaray'da başlamış ve 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Batshuayi ise bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atmıştı.

21.05.2025 13:17
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Galatasaray\'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı taktı. Şampiyonluğu coşkuyla kutlayacak olan sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da bir organizasyon düzenleyecek.

KEREM VE BATSHUAYI'YE DAVET

Galatasaraylı ünlü sanatçıların da yer alacağı kutlamaya sarı-kırmızılılar, eski futbolcularını da çağırıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLUKTA PAYLARI VAR

Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Batshuayi bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol attı. Kerem Aktürkoğlu ise transferin son günü Benfica'ya imza atmış, sezona başladığı Galatasaray ile 2 gol ve 3 asistlik performans göstermişti. Sarı-kırmızılıların 2 futbolcuyu da şampiyonluk kutlamalarına davet ettiği belirtildi.

Galatasaray\'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Kerem Aktürkoğlu, Michy Batshuayi, Galatasaray, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan IŞIK:
    Hakemlerin de şampiyonlukta payları var, onları da çağırsaydınız.. 6 246 Yanıtla
  • Muhammedd:
    FB Avrupa Liginin en çok kart göreniyken, ligimizde bir kez kırmızı görmedi. Uydurma penaltılar, rakiplere çıkan kırmızılar, müthiş hakem desteğine rağmen başarı kazanma çabaları yalanlar, ifitiralar, hileler... ve sonuç lnetlenmiş gibi herkesin şampiyonluklarını izliyorlar :) Kayseri 9 eksik gelmiş cocukları yenemiyorsun, her sene öyle şeyler oluyor ki ilahi işaretleri ANLAMIYORLAR... ALLAH var ALLAH, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. " :) 169 1 Yanıtla
  • Fetu1986:
    Ali Koç'un da payı var onu da davet edelim :) 114 1 Yanıtla
  • Elvan4493:
    kanırta kanırta kudurtarak kutluyacaz. ohhhhhh ohhhhhhh miss miss uykularınızı kaçırıyoruz 67 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    bence en çok mourinyonun payı var onada şampiyonluk piriminden pay vermek lazım ali koç pirimi hak etmedi çünkü sayın osmanoğluyla çok samimiydi onun için ona prim yok 56 0 Yanıtla
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