Galatasaray'dan Leao Transferi Açıklaması
Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için Milan ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'nun transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Portekizli yıldız futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Leao Transferi Açıklaması - Son Dakika
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Sizin düşünceleriniz neler ?