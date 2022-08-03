Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi - Son Dakika
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Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi

03.08.2022 18:52

Galatasaray'dan Marcao'yu renklerine bağlayan Sevilla, geçen sezon Marcao'nun partnerliğini yapan Victor Nelsson'u transfer etmek için çalışmalara başladı. Oyuncu, Sevilla'nın teklifini kabul etti.

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler yağıyor. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Victor Nelsson yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

SEVILLA TALİP OLDU

İspanyol devi Sevilla, Brezilyalı yıldız Marcao'dan sonra bir başka Galatasaraylı yıldıza daha göz dikti. Yakup Çınar'ın haberine göre, Nelsson için Sevilla ikinci teklifini yaptı. Yapılan teklif 10-12 milyon euro seviyelerinde. Tıpkı Marcao'da olduğu gibi oyuncuyla anlaşma sağlandı ancak Galatasaray, 20 milyon euro'dan aşağı oyuncuyu bırakmak istemiyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

23 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un serbest kalma bedeli 25 milyon euro. Genç stoper geçen sezon Galatasaray formasıyla 45 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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