Galatasaray'dan Otizm Yüzme Takımına Sponsorluk - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Otizm Yüzme Takımına Sponsorluk

Galatasaray\'dan Otizm Yüzme Takımına Sponsorluk

Galatasaray Kulübü, AHL Pay ile otizm yüzme takımının isim sponsorluğu için anlaştı.

08.10.2024 12:18
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Galatasaray Kulübü, AHL Pay ile otizm yüzme takımının isim sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Bora ve Lara Yılmaz ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin katıldı.

Törende yaptığı konuşmada kadına ve çocuğa yönelik şiddeti kınayarak sözlerine başlayan Ece Bora, "İçinde bulunduğumuz şiddet sarmalı, derinden hissettiğimiz üzüntü, bu sözleri etmeye mecbur bırakıyor. Kulüp olarak milyonlarca insanın sevdasının temsilcisiyiz. Yaşam hakkımıza karşı gelen bu zihniyete karşı susmayacağımızı, alışmayacağımızı, normalleştirmeyeceğimizi söylemeliyim. Tüm Galatasaraylılarla birlikte burada olduğumuzu ve elimizden geleni yapacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de spor yapan otizmli bireylerin az sayıda olduğunu dile getiren Ece Bora, "Otizm yüzmede binlerce sporcumuz yok. Ayrıcalık ve destekle belli bir noktaya gelinmesi sağlanabiliyor. Amacımız gelecekte paralimpik seviyede sporcular yetiştirmek. Otizm yüzme, engellilerle ilgili proje yapmak istediğimizde genel kurulda oy birliğiyle geçen bir şube. Kulübümüz de otizm için kırmızıyı seçin kampanyasının yanında duruyor. Bir spor kulübü olarak yarışmacı sporcular yetiştirmek istiyoruz. Galatasaray olarak bir misyona daha sahip çıkıyoruz. Stadımızın yanındaki spor kompleksi tamamlandığında otizmli gençlere sosyalleşebilecekleri bir alan yaratmış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lara Yılmaz ise sporcuların potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu özel anı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Spor, sadece bedensel bir faaliyet değil, aynı zamanda topluma kendini entegre etmenin bir yoludur. Otizmli sporcularımızın potansiyellerine ulaşmaları için en büyük desteklerden biri olacaktır. İlk aşamada Galatasaray olarak lisanslı veya lisans almaya hazır sporcularla Burhan Felek'te çalışmaya başladık. AHL Pay ile otizmli bireyleri daha fazla destek vererek spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yüzme takımımıza şimdiden nice başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Otizmli bireyler için oluşturulan yüzme takımına isim sponsoru oldukları için mutluluk duyduklarını aktaran Enver Çetin, "Otizmli bireyler, sosyal yaşamda çok fazla yer alamamakta, evden çıkmadan yaşamlarını sürdürmektedir. Galatasaray Kulübü, gençlerimizin sosyalleşebilmelerini ve spor yapabilmelerini amaçlamaktadır. Otizmli bireylerin sosyalleşebilmelerine ve spor yapabilmelerine katkı sağlayıp sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray, şimdiden ilklere imza atmıştır. İlk kez bir spor kulübü, otizmli bireyler için yüzme takımı kurdu. Galatasaray ile AHL Pay arasındaki sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Otizm Yüzme Takımına Sponsorluk - Son Dakika

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