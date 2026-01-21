Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
21.01.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
Haber Videosu

Galatasaray, Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai için teklifte bulundu. Galatasaray'ın, Oulai için Trabzonspor'a 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu'yu teklif ettiği bildirildi. Ancak Trabzonspor yönetiminin bu teklifi hemen reddettiği ve genç oyuncuyu en az iki sezon daha kadroda tutmayı planladığı belirtildi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Trabzonspor'da performansıyla göz kamaştıran Christ Oulai için harekete geçti.

OULAI İÇİN TEKLİF YAPILDI

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Christ Oulai için Trabzonspor'a 20 milyon Euro + Ahmed Kutucu'yu teklif etti. Trabzonspor yönetiminin bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.

SATIŞA SICAK BAKILMIYOR

Haberde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç oyuncusunu şu an için takımdan göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Ayrıca, Avrupa'dan da bir çok takımın radarında olan Oulai'yi en az iki sezon daha kadroda tutup en az 50 milyon euro bedelle takımdan göndermeyi istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bordo-mavililerle 2030 yılına dek sözleşmesi olan Oulai bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıktı. Genç oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim9723 Selim9723:
    Yarın kardeşim takımına satar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı
Berlin’de Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırı Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı

19:05
Edin Dzeko imza yolunda
Edin Dzeko imza yolunda
18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:12
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:16:36. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.