Galatasaray\'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret

08.03.2026 23:38
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Osimhen'in transfer durumu hakkında konuşan Kavukcu, ''Osimhen, yıllık Al-Hilal'in 50 milyon Euro teklifini reddetti. Toplam 3 senelik 150 milyon Euro kontratı reddetmiş oldu. Böyle bir adam parasını alamıyor diye oynamamazlık yapar mı? Eğer Galatasaray taraftarı böyle olmasaydı, bu kadar sevgi ve destek olmasaydı Osimhen bugün burada olmazdı.'' dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıları takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftarda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

''HEDEFİMİZ 26. ŞAMPİYONLUK''

Sarı-kırmızılıların hedefinin her zaman olduğu gibi mücadele ettiği tüm kulvarlarda en büyük başarıyı elde etmek olduğunu söyleyen Kavukcu, "Önümüzde kalan dokuz final maçında ortak sözümüz, 'Konsantrasyon'. Hedefimiz ise 26. şampiyonluğu taraftarımızla birlikte kutlamak. Önümüzde 9 final maçımız var. Ligde şampiyon olmak istiyorsak bu 9 maçı da kazanmak zorundayız. Bizi şimdiden şampiyon ilan edenler var ama şu an hiçbir şey bitmiş değil. Her maçı tek tek bir final olarak değerlendiriyoruz. Galatasaray camiası kenetlenmiş durumda ve tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde de turları geçerek buraya kadar geldik. Önümüzdeki maçlarda takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Camı açtığınızda çiçek kokularını hissediyorsanız Galatasaray'ın mevsimi gelmiştir. Çünkü mayıslar Galatasaray'ındır. Beşiktaş maçını geride bıraktık şu anda tüm konsantrasyonumuz Liverpool maçı. Daha önce Liverpool'u yendik, yine yenebileceğimize inanıyoruz. İnşallah yine başaracağız" diye konuştu.

''150 MİLYON EURO KONTRATI REDDETTİ''

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen hakkında çıkan haberlere açıklık getiren Kavukcu, "Victor Osimhen hakkında sürekli farklı yorumlar yapılıyor. Dünyada Osimhen gibi kaç oyuncu var? Kıyaslanan oyuncuların rakamlarına bakmak lazım. Osimhen'in maaşı üzerinden farklı yorumlar yapılıyor ama gerçekler ortada. Osimhen, yıllık Al-Hilal'in 50 milyon Euro teklifini reddetti. Toplam 3 senelik 150 milyon Euro kontratı reddetmiş oldu. Böyle bir adam parasını alamıyor diye oynamamazlık yapar mı? Eğer Galatasaray taraftarı böyle olmasaydı, bu kadar sevgi ve destek olmasaydı Osimhen bugün burada olmazdı. Taraftarımızın oyuncularımıza verdiği destek dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay görülmez. Şu bir gerçek Osimhen, Galatasaray tarihinde yerini alacak" açıklamasında bulundu.

