Galatasaray'dan sağ bekte "yerlileştirme" operasyonu! Sacha Boey gidiyor Onur Bulut geliyor - Son Dakika
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Galatasaray'dan sağ bekte "yerlileştirme" operasyonu! Sacha Boey gidiyor Onur Bulut geliyor

21.06.2022 08:51

Galatasaray, takımdan ayrılması beklenen Sacha Boey'nin yerine geçtiğimiz sezon Kayserispor forması altında sergilediği performansla adından söz ettiren Onur Bulut'u transfer etmek istiyor. Galatasaray'da forma giymek istediğini söyleyen Onur, "Galatasaray'la görüşme olacak dediler, ama oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Olursa olur, olmazsa Kayseri'de mutluyum. Kendimi pek baskı altına koymuyorum." açıklamasında bulundu.

Galatasaray, teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk ile anlaştı. Sarı kırmızılı ekipte resmi imzanın ardından tek odak noktası transfer olacak.

HEDEF ONUR BULUT

Galatasaray, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sacha Boey'nin yerine yerli bir isim düşünüyor. Kayserispor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Onur Bulut'un ismi Galatasaray ile anılıyor.

"OKAN BURUK'UN KARARI BEKLENECEK"

Radyospor'a konuk olan Onur Bulut, Galatasaray'da oynamaya ilgili olduğunu belirterek: "Galatasaray'la görüşme olacak dediler, ama oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Elyasa Süme abi verdi bana bu bilgiyi. İlgi olduğunu söyledi ama gerisi yok. 1 sene daha sözleşmem var. O yüzden ben bekliyorum. Olursa olur, olmazsa Kayseri'de mutluyum. Kendimi pek baskı altına koymuyorum." ifadelerini kullandı. Transfer de son kararı ise Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk verecek.

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Galatasaray, Onur Bulut, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan sağ bekte 'yerlileştirme' operasyonu! Sacha Boey gidiyor Onur Bulut geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan sağ bekte "yerlileştirme" operasyonu! Sacha Boey gidiyor Onur Bulut geliyor - Son Dakika
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