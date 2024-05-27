Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen kupa töreninde sadece Süper Lig kupasının yanı sıra, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı olaylı maçta aldığı Süper Kupa'yı da kaldıracak. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa üzerinden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa seremoniye getirilirken "Seninle bir dakika" şarkısının çalması dikkat çekti. Tribünler de bu şarkıya eşlik etti.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. sarı-lacivertlileri, 52. saniyede Mauro Icardi'nin golünün ardından sahadan çekilmişti.
Son Dakika › Spor › 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi - Son Dakika
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