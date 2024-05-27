1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye Süper Kupa göndermesi

Spor

Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen kupa töreninde sadece Süper Lig kupasının yanı sıra, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı olaylı maçta aldığı Süper Kupa'yı da kaldıracak. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa üzerinden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

FENERBAHÇE'YE SÜPER KUPA GÖNDERMESİ

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa seremoniye getirilirken "Seninle bir dakika" şarkısının çalması dikkat çekti. Tribünler de bu şarkıya eşlik etti.