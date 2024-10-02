Galatasaray'dan Survivor Tepkisi - Son Dakika
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Galatasaray'dan Survivor Tepkisi

Galatasaray\'dan Survivor Tepkisi

Metin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın yorumlarına cevap vererek Galatasaray'ın ciddiyetine vurgu yaptı.

02.10.2024 15:29
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GALATASARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Kalkıp da bir Survivorcı'nın lafıyla TFF'nin hareket edeceğini sanmıyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Galatasaray Lisesi'nden çıkmış, üniversitesi olan bir kulübüz. Gayriciddi kişilere cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimindeki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya temsilcisi FC RFS ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin ilk 8'e kalmak olduğunu söyleyen Öztürk, "Çok heyecanlıyız. İlk maç biliyorsunuz 3-1'lik bir skor. Gayet keyifliyiz. 1-2 sakatımız var. Özellikle Osimhen ama kral Icardi'miz var. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız ve Riga'yı geçeceğiz. Bu bir maraton. 8 maçımız var ve hedefimiz ilk 8'e kalmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Okan hoca ve takımdaki oyunculara güveniyoruz" diye konuştu.

'ŞAŞKINLIKLA TAKİP EDİYORUM'

Teknik direktör Okan Buruk ve Michy Batshuayi'nin PFDK sevkleri hakkında da yorum yapan Metin Öztürk, "Şaşkınlıkla takip ediyorum. Okan hoca bildiğim kadarıyla hakaretten sevk edildi. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret nasıl olur yüz yüze olur. Tavana bakarak olmaz. Hakaret varsa 4'üncü hakem orta hakemi bilgilendirir ve orta hakemde kart gösterir. Bunların hiçbiri yok. 2 gündür 2 kardeş kulüp... Kardeş değiller de sponsor 2 kardeş kulüp. Garip açıklamalar yapıyorlar. Sahada kazanamayınca, 11 yıldır kazanamayan kulübün alışkanlığına diğer kulüpte uymuş. Masa başında bir şey yapmaya çalışıyorlar. Batshuayi konusu 10 gün önce olan bir olay. Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Kendisinin Fenerbahçe - Galatasaray maçında taraftarımıza sözlü hakaretleri var. Kameralar yakalamış. Tamamen bir algı operasyonu. Biz işimize bakacağız. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. Hakem derbide yardımlarına koşmasaydı o maç 5-6 olurdu. Yeni federasyona biz gerçekten çok güveniyoruz. Bizlerin oyları ile seçildi. Ümit ediyorum ki bu saçmalıklara aldanmazlar" şeklinde konuştu.

'BU CEZAYI ACUN BEYE SORUN'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın basın toplantısındaki açıklamalarına değinen Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalkıp da bir Survivorcı'nın lafıyla TFF'nin hareket edeceğini sanmıyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Galatasaray Lisesi'nden çıkmış, üniversitesi olan bir kulübüz. Gayriciddi kişilere cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimindeki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin. Dün illegal bahisten bahsediyordu. İllegal bahis, herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. Bize bir spor kanalı reklam vermek istedi, biz de sponsorluk anlaşması için araştırdık. Bir maçta da reklamları yayınlandı. TFF'ye de başvurup izin aldık. Biz de sonradan askıya aldık. Önceki gün TFF, izni iptal etti biz de kaldırdık. Sanırım 2021 yılıydı bir televizyon kanalına RTÜK'ten bir ceza geldi. Bu cezayı Acun Bey'e sorun. İllegal bahis reklamı yayınlandığı için ceza aldı"

Kaynak: DHA

Michy Batshuayi, Acun Ilıcalı, Metin Öztürk, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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