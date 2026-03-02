Galatasaray\'dan Torreira kararı

Galatasaray, Güney Amerika ekiplerinin radarında olan Lucas Torreira'yı takımda tutmak için yol haritasını belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı yıldızla mayıs ayında masaya oturmayı planlıyor.

MAYIS AYINDA PAZARLIK MASASI KURULACAK

Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine dönme ihtimali gündeme gelen Torreira için yönetim harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaraylı idareciler, ayrılık ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla deneyimli futbolcuyla sezon sonunda görüşecek.

SADAKAT ÖDÜLÜ VE ZAM FORMÜLÜ

2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif sunulacak. Yönetim, Torreira'nın maaşını 4.5 milyon euroya çıkaracak.

Başarı bonusları ve "sadakat ödülü" adı altında eklenecek maddelerle birlikte Uruguaylı yıldızın yıllık kazancı 5 ila 5.5 milyon euro seviyesine yükselecek.

MESAJ NET: TAKIMDA KAL

Galatasaray yönetimi, bu iyileştirmeyle Torreira'ya "Aklından bile geçirme" mesajı verecek ve oyuncunun Güney Amerika'ya dönüş ihtimalini tamamen rafa kaldırmayı hedefleyecek.