Galatasaray'dan Torreira kararı

02.03.2026 10:46
Galatasaray, Güney Amerika'dan talipleri bulunan Lucas Torreira'yı takımda tutmak için mayıs ayında yeni sözleşme görüşmesi yapacak ve maaşını bonuslarla birlikte 5.5 milyon euroya kadar çıkaracak.

Galatasaray, Güney Amerika ekiplerinin radarında olan Lucas Torreira'yı takımda tutmak için yol haritasını belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı yıldızla mayıs ayında masaya oturmayı planlıyor.

MAYIS AYINDA PAZARLIK MASASI KURULACAK

Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine dönme ihtimali gündeme gelen Torreira için yönetim harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaraylı idareciler, ayrılık ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla deneyimli futbolcuyla sezon sonunda görüşecek.

SADAKAT ÖDÜLÜ VE ZAM FORMÜLÜ

2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif sunulacak. Yönetim, Torreira'nın maaşını 4.5 milyon euroya çıkaracak.

Başarı bonusları ve "sadakat ödülü" adı altında eklenecek maddelerle birlikte Uruguaylı yıldızın yıllık kazancı 5 ila 5.5 milyon euro seviyesine yükselecek.

MESAJ NET: TAKIMDA KAL

Galatasaray yönetimi, bu iyileştirmeyle Torreira'ya "Aklından bile geçirme" mesajı verecek ve oyuncunun Güney Amerika'ya dönüş ihtimalini tamamen rafa kaldırmayı hedefleyecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    adam ailesini düşünüyor para umrumda değilki 0 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    aklından bile geçirme lafı sakın ha dan sonra söyleniyor. hem futbolcusuna hem tff başkanına güzel tezgah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
