Galatasaray\'dan transferde büyük sürpriz

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna devam eden Galatasaray, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Bu doğrultuda listenin ilk sırasında, Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini yer alıyor. Yönetimin, 30 yaşındaki Cezayirli savunmacıyı kadroya katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Galatasaray'ın deneyimli isim için uygun bir bonservis bedeliyle anlaşma sağlamayı hedeflediği ve transferi savunma hattının en önemli hamlesi olarak gördüğü belirtiliyor. Bensebaini'nin fizik gücü, çok yönlülüğü ve Avrupa tecrübesi transferde öne çıkan faktörler arasında.
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 27 maça çıkan deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
