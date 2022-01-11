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Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti - Son Dakika

Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti

11.01.2022 11:14

Ahmet Çalık'ın Türk futbolunu yasa boğan vefatının ardından eski kulübü Galatasaray'dan paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusuna anlamlı sözlerle veda etti.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2017-2020 yılları arasında oynayan 27 yaşındaki oyuncu için, "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti

56 MAÇA ÇIKMIŞTI

Ahmet Çalık, 2017'de Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpte 56 maça çıkan başarılı oyuncu, geçen yıl ise Konyaspor'a imza atmıştı.

VEDA MESAJLARI YAĞDI

Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini alan kulübü Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüpler de acıyı paylaştı.

Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti
Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti
Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti
Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti
Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti
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Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti - Son Dakika
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