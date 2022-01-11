Sarı-kırmızılı kulüpte 2017-2020 yılları arasında oynayan 27 yaşındaki oyuncu için, "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ahmet Çalık, 2017'de Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpte 56 maça çıkan başarılı oyuncu, geçen yıl ise Konyaspor'a imza atmıştı.
Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini alan kulübü Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüpler de acıyı paylaştı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti - Son Dakika Spor