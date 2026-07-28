Galatasaray'dan Yeni Transfer: Marine Fauthoux

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyun kurucu Marine Fauthoux'yu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring oyun kurucu pozisyonunu Fransa Milli Takımı'ndan Marine Fauthoux ile güçlendirdi. Yeni sporcumuza Galatasaray'a hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine ülkesinin Tarbes Gespe Bigorre takımında başlayan 25 yaşındaki basketbolcu, ASVEL, Basket Landes ve ÇİMSA ÇBK Mersin formalarını terletti.

Marine, milli formayla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya kazandı.