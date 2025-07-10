Galatasaray\'dan Yusuf Demir kararı

Dış transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir'in geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Yusuf Demir ile sözleşme yenileyecek. Haberde, Yusuf Demir'in temsilcisinin sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiği ve Galatasaray Kemerburgaz Tesisleri'ne gittiği ifade edildi. 22 yaşındaki yıldız oyuncunun gelecek sezonun sonunda sona erecek olan sözleşmesinin kısa süre içerisinde resmen uzatılacağı dile getirildi.
Sağ ve sol kanat pozisyonlarında görev alabilen Yusuf Demir, geride kalan sezonda 17 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösteren Avusturyalı futbolcu, 2 golün de pasını verdi.
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