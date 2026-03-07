Galatasaray Derbi'de Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Derbi'de Önde

Galatasaray Derbi\'de Önde
07.03.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı.

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbinin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Ev sahibi Beşiktaş maça "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Galatasaray ise "Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen" 11'iyle sahada yer aldı.

15'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Olaitan pasını ceza sahası yayındaki Asllani'ye aktardı. Asllani'nin sağ ayakla şutunda top yandan auta çıktı. 39'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sane'nin kale sahasına ortasına hareketlenen Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Derbinin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Derbi'de Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

21:20
Türkiye’de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan’dan açıklama: İran’a “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan'dan açıklama: İran'a "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:30:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray Derbi'de Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.