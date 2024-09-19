Galatasaray Derbi Hazırlıklarına Başladı

Spor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışması ile orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL