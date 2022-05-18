Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek - Son Dakika
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Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek

18.05.2022 22:22

U19 Gelişim Ligi'nde 24. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Kadıköy'de 3 puanı alan sarı-kırmızılılar maçtan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Ararım sorarım" şarkısının arka planda çaldığı videoda, Ülker Stadı ve Kadıköy'de kimsenin olmadığı anlar paylaşıldı. Bu gönderi Galatasaray taraftarının beğenisini topladı.

U19 Gelişim Ligi 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan manidar bir paylaşım geldi.

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PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Galatasaray Futbol Akademisi resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. "Ararım sorarım" şarkısının arka planda çaldığı videoda Ülker Stadı ve Kadıköy'de kimsenin olmadığı anlar yer aldı. Paylaşım kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

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