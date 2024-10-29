Galatasaray Derbi Zaferini Kutladı

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- Galatasaray kafilesi Florya'da coşkuyla karşılandı

İSTANBUL - Derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşarken, bazı taraftarlar da Florya'ya akın etti. Stadyumdan ayrılan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarları tarafından karşılandı. Meşaleler yakan taraftarlar, takım otobüsünün gelmesiyle tezahüratlar yaptı ve derbi zaferini doyasıya yaşadı.