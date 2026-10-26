Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi ağırlarken Okan Buruk Sara'yı yedeğe çekti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Lille maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Süper Lig'de geride kalan 8 müsabakada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, lider girdiği 9. haftada RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı.

Galatasaray, derbiye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.

Geçen hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Lille takımını 4-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Sara'yı yedeğe çekerken orta sahada defansif özellikleri daha yüksek olan Lemina'yı oynattı.

Batrakov'un ilk derbi heyecanı

Galatasaray'da Rus futbolcu Aleksey Batrakov, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batrakov, Türk futbolunun en önemli derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk kez sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Rafael Leao, Lesley Ugochukwu ve Deniz Gül ile geçmiş sezonlarda kadroda bulunan ancak hiç derbi heyecanı yaşayamayan Jankat Yılmaz ile Renato Nhaga da yedeklerde görev bekledi.

Leao yedeklerde

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Lille müsabakasında forma giyemeyen Rafael Leao, kadroda yer aldı.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendikleri müsabakada kasığında zorlanma meydana geldiği için Lille müsabakasında oynayamayan Leao, Fenerbahçe derbisinde maç kadrosuna yazıldı.

Sergen Yalçın tribünde

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, derbiyi yerinde takip etti.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın yerine geçen hafta göreve getirilen Yalçın, müsabakayı yardımcısı Murat Kaytaz ile izledi.

Galatasaray taraftarından Gazze mesajı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'e destek vermeye devam etti.

Hem ulusal hem de uluslararası maçlarda birçok kez Filistin ve Gazze'ye desteğini gösteren Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu kez soykırıma sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Taraftar grubu ultrAslan, maç öncesinde tribünlerde, "Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi", "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun", "Uynanın ey insanlar Gazze'de soykırım var" ve "İnsanlığın onuru, izzeti, şerefi sensin ey Gazze" yazılı pankartlar açtı.

Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Galatasaray takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmak için sahaya önlerinde Cumhuriyet Bayramı mesajının olduğu tişörtlerle çıktı.

Tribünler tamamen doldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Ligin ilk haftaları olmasına rağmen kritik öneme sahip derbi için ev sahibi taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendileri için ayrılan deplasman tribünündeki yerlerini aldı.

İstanbul'daki iki maç için 5 bin 200 emniyet mensubu görev yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-İstanbul Başakşehir maçlarının oynandığı gün şehirde geniş güvenlik önlemi aldı.

Müsabakalar için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Beşiktaş-Başakşehir müsabakası için stadyum ve çevresinde yaklaşık 1500, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ise yaklaşık 3 bin 700 personel görevlendirildi.

Her iki müsabakada çalışan emniyet mensupları da dahil 24 saat süresince İstanbul genelinde yaklaşık 20 bin personel görev yaptı.

Galatasaray'dan "COP31" tanıtımı

Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) tanıtan pankartla sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe derbisi öncesindeki seremoniye çıkarkan, "Ortak evimiz dünya için Antalya'da buluşuyoruz" yazılı pankart taşıdı.

COP31, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.