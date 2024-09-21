Galatasaray Derbide Fenerbahçe'yi Yendi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 6'da 6 yaptı.

Ülker Stadı'ndaki maçın başında rakibinden baskı yiyen sarı-kırmızılı ekip, yaptığı iyi savunmayla kalesinde gol görmedi. Karşılaşmanın 20. dakikasında Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen "Cimbom", 28. dakikada Victor Osimhen- Dries Mertens ortaklığı sonrası gelen golle farkı 2'ye çıkardı. Maçın devre arasına 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 59. dakikada Gabriel Sara'nın şık golüyle 3-0 üstünlük kurdu. Fenerbahçe, 63. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye indirse de kalan dakikalarda skor değişmedi ve Galatasaray derbiden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'e 6'da 6 yaparak başlayan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Tarihinin en iyi başlangıcını tekrarladı

Sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

Kendi adına en iyi sezon başlangıcını Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon bu başarısını yineledi.

Galatasaray, 7. haftada sahasında Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda kendi rekorunu kırarak tarihi bir başlangıç yapacak.

Fenerbahçe'ye 5 puan fark

Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Sezona iyi başlayan iki takımın mücadelesinde kazanan sarı-kırmızılı ekip oldu. Derbiye 2 puan önde gelen Galatasaray, rakibiyle arasındaki puan farkını açtı.

Kadıköy'de iyi performans devam ediyor

Galatasaray, son dönemde Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de çıktığı son 8 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Üç beraberliği bulunan Galatasaray, dördüncü kez galip geldi.

Ülker Stadı'nda son 2 derbide 3-0 ve 0-0'lık sonuçlar alan "Cimbom", üçüncü müsabakayı 3-1 kazandı.

Torreira'nın güzel şutu golle sonuçlandı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın çıkardığı iyi şutun ardından Galatasaray golü buldu.

Mücadelenin 20. dakikasında duran top sonrasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza yayı gerisindeki Torreira'ya geldi. Tecrübeli futbolcunun gelişine vurduğu top düzgün bir şekilde giderek önce yan direğe sonra da kaleci Dominik Livakovic'in sırtına çarparak ağlarla buluştu.

Kaptan Muslera'dan kritik kurtarış

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, yaptığı kritik kurtarışla takımının üstünlüğünü sürdürmesini sağladı.

Maçın 20. dakikasında öne geçen sarı-kırmızılı takım, iki dakika sonra tehlikeli bir pozisyon verdi. Bu anda sahneye çıkan Uruguaylı file bekçisi Muslera, karşı karşıya pozisyonda Jayden Oosterwolde'ye gol izni vermedi.

Mertens, ligde 3 gole ulaştı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Süper Lig'de bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan 37 yaşındaki futbolcu, 6. maça da ilk 11'de başladı. Derbiye kadar son 3 müsabakada 2 kez gol sevinci yaşayan Mertens, Fenerbahçe ağlarını da sarsarak 3. golünü kaydetti.

Dries Mertens, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 93. resmi karşılaşmada 22 gole ulaştı.

Sara'dan skor katkısı devam ediyor

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en pahalı transfer olan Brezilyalı futbolcu, ligde 5. maçına çıktı. Sara, 5. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasının ardından derbide de golünü attı.

Deplasmandaki iyi performansı sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 15 maçta mağlup olmadı.

Ligde rakip sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor karşılaşmasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yenilgiyi unuttu.

Galatasaray, söz konusu mücadeleden sonra çıktığı 15 lig maçında 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. "Cimbom", deplasmanda çıktığı son 12 maçın tamamını kazandı.

Sallai ilk kez sahada

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Almanya'nın Freiburg takımından transfer sezonunun son gününde kadroya katılan Macar futbolcu, derbinin 75. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.

Galatasaray'da 6 futbol "sarardı"

Sarı-kırmızılı takım, derbiyi 6 sarı kartla tamamladı.

Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, Galatasaray'dan Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Ismail Jakobs'a sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş (Kulübede), Fred ve Yusuf En-Nesyri sarı kartla cezalandırıldı.

Galibiyeti taraftarıyla kutladı

Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyeti sevincini deplasman tribünündeki taraftarlarıyla paylaştı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular, orta sahada bir araya gelerek taraftarının önüne gitti. Futbolcular ile taraftarlar, galibiyeti birlikte kutladı.