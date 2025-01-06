Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim\'den Suudi Arabistan\'a görkemli giriş

Spor

Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, ilk resmi maçına Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'ya karşı çıktı.

GALİBİYETLE BAŞLADI, KUPADA TUR ATLADI

Çeyrek final mücadelesinde rakibini 2-1 mağlup eden Terim'in öğrencileri, bir üst tura yükselmeyi başardı. Ayrıca Terim, Suudi Arabistan kariyerinde açılışı galibiyetle yapmış oldu. Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Aberazak Hamdallah kaydetti. Al-Fayha'nın tek golü ise 89. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.

GALATASARAYLILAR DA TRİBÜNDEYDİ

Fatih Terim'in Al Shabab'ın başındaki ilk maçına Galatasaray detayı damga vurdu. Terim'in galip ayrılığı karşılaşmada tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti.