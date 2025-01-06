Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

Geniş Video İzle

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, ilk maçına Kral Kupası'nda çıktı. Çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenen Terim'in takımı adını yarı finale yazdırdı. Tecrübeli teknik adam yeni takımının başındaki ilk galibiyetini de alırken, tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların olması dikkat çekti.

06.01.2025 20:05  Güncelleme: 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, ilk resmi maçına Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'ya karşı çıktı.

GALİBİYETLE BAŞLADI, KUPADA TUR ATLADI

Çeyrek final mücadelesinde rakibini 2-1 mağlup eden Terim'in öğrencileri, bir üst tura yükselmeyi başardı. Ayrıca Terim, Suudi Arabistan kariyerinde açılışı galibiyetle yapmış oldu. Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Aberazak Hamdallah kaydetti. Al-Fayha'nın tek golü ise 89. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.

Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

GALATASARAYLILAR DA TRİBÜNDEYDİ

Fatih Terim'in Al Shabab'ın başındaki ilk maçına Galatasaray detayı damga vurdu. Terim'in galip ayrılığı karşılaşmada tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti.

Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim\'den Suudi Arabistan\'a görkemli giriş

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emre Sunay:
    Başarılı olamayacak. 7 6 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    maşalah 6 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Paracı Seni Adanalı Olacak İnsan Ferdi Tayfur un Cenazesine Gelir Şener Şende Aynı 7 4 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    fazla abartmayın çok sürmez görkemli bir çıkış yapar gelir 2 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    cnn altyazi geciyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş fiyata karşı ’boykot’ çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı
19:15 Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
18:30 Musk’ın ’Çocuk istismarı’ iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 20:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.