Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

24.07.2025 17:27
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Galatasaray, Osimhen transferi ve altyapı projeleri hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Kulübünde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda açıklama yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferi için uğraştıklarını belirterek, "Osimhen, Galatasaray'ın çok sevdiği ve takıma çok fayda vermiş bir futbolcu. Onu transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Osimhen'in transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra size nasıl yapıldığını anlatınca bana hak vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Özbek, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un camianın evladı olduğunu vurgulayarak, "Kendisi bu ocakta doğdu ve bu kulübe oyuncu olarak hizmet verdi. Şu anda da teknik direktör olarak bize hizmet veriyor. Kendisi, çok önemli bir teknik adam. Çok başarılı bir performans gösteriyor. Okan Buruk, uzun yıllar daha bu kulübe hizmet verecektir." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ise futbol akademisinin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "Hocalarımızla ve profesyonellerle geniş çaplı toplantılar yaptık. Velilerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinledik. Dünyadaki başarılı futbol akademilerinin çalışmalarını inceledik. Tüm çalışmaların ışığında, burada yapacağımız bir yenilemenin kulüp ve akademi için daha iyi olacağına karar verdik." diye konuştu.

Altyapı organizasyonlarını, "Yeni yeteneklerin akademiye kazandırılması" ve "Mevcut akademi oyuncularının geliştirilmesi" olarak ikiye ayırdıklarını dile getiren Demircan, "Gelişen futbol endüstrisi ve çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda, yeni yetenek taramalarımız yoğun bilimsel analizlerle yapılmaktadır. Oyuncu takibinde bulunan arkadaşlarımız, çağın gerekliliklerine uymak zorundadır. Yetenek tarayıcılarımızla sporcuları küçük yaşta kulübe kazandırmak istiyoruz. Göreve yeni başlayan arkadaşlarımız, işlerinde son derece yetkin ve deneyimlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulüp olarak çocuklarımızın sağlığını korumak zorundayız."

Futbol akademindeki oyuncular için bazı hamleleri hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini vurgulayan Demircan, "Sporcularımızın sağlık, beslenme, ulaşım ve eğitim gibi temel konularda eksiklik hissettiğini gördük. Kulüp olarak çocuklarımızın sağlığını korumak zorundayız. Bu yüzden sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastaneleri ile imzaladığımız protokole akademi oyuncularının da dahil olmasını sağladık. Bu protokole göre çocuklarımız, belirli hastanelerde ücretsiz tedavi olabilecek. Genç sporcular, antrenmanlarını hala Florya'daki tesislerde gerçekleştiriyor. Metro istasyonlarından tesise ulaşırken sıkıntı yaşıyorlardı. Bunun için araçlar temin ettik. Bu sayede sporcuların yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Futbol akademisindeki oyuncuların beslenmesinin önemli olduğu belirten Demircan, "Her çocuğun beslenme konusunda farklı ihtiyaçları var. Bu konuda diyetisyenlerle ve hocalarla görüşmeler yaptık. Beslenme için yeni öğünler belirledik. Kulübümüz, eğitime de çok önem veriyor. Çocuklarımız, iyi bir sporcu olmasının dışında, bilgili, görgülü ve iletişime açık olmalı. Bu sebeple çocuklarımızın okulda başarısız olduğu dersleri tespit edeceğiz. Görevlendireceğimiz öğretmenlerle de çocuklarımıza özel ders vereceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın yabancı dil öğrenmesini istiyoruz. Bunun için temel bir İngilizce kursu planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demircan, Florya'da antrenman yapan altyapı oyuncularını bir an önce Kemerburgaz'daki tesislere taşımak istediklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın Kemerburgaz'da antrenmanlara başlaması için gerekli plan ve programları yaptık. Aidiyet hissini daha fazla yaşamalarını istiyoruz. Yetenekli genç kardeşlerimizin ve ailelerinin talep ettiği bir futbol akademisi oluşturmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Victor Osimhen, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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