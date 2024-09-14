Galatasaray Doktorundan Sakatlık Açıklamaları

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Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Galatasaray'ın doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan oyunculara ilişkin bilgi paylaştı.

RAMS Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına konuşan İnce, kariyeri boyunca hiçbir sakatlıkla alakalı süre vermediğini belirtti.

Yener İnce, sakatlıkları olan Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'in durumu hakkında, "Ziyech, milli takımdan sakat döndü. Süre vermiyorum, bugüne kadar hayatım boyunca hiçbir zaman süre vermedim. Oyuncuları günlük olarak takip ediyorum. Oyuncuları kahramanlaştırmak diye bir derdimiz yok ama fedakarlık ettikleri de doğrudur yıllardan beri. Ziyech sakat döndü. Arka adalesinde kanama ve hafif bir yırtığı var. Toparlaması için çalışmaya başladık. Keza aynı şey Icardi için de geçerli." diye konuştu.

Mauro Icardi'nin 16 Eylül Pazartesi gününden sonra tedavisine Türkiye'de devam edileceğini belirten İnce, "Onun ailesel problemlerden dolayı orada kalması bizim tercih ettiğimiz bir konu. Bir de samimi söylüyorum Fenerbahçe'nin almış olduğu herhangi bir oyuncunun sağlığıyla ilgili herhangi bir yerde hiçbir görüşmem olmadı. Galatasaray Kulübünün bana bugüne kadar Kostic'in sağlığıyla ilgili hiçbir sorusu olmadı. Oyuncuyu görmedim, yan yana hiç gelmedim. O yüzden sağlığıyla ilgili bir bilgim yok." ifadelerini kullandı.

Yener İnce, Kaan Ayhan'ın herhangi bir sakatlığının olmadığını da sözlerine ekledi.