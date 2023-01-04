Sahada yaşananları gören Okan Buruk sinirden deliye döndü! Tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika
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Sahada yaşananları gören Okan Buruk sinirden deliye döndü! Tepkiler peş peşe geldi

04.01.2023 21:39
Sahada yaşananları gören Okan Buruk sinirden deliye döndü! Tepkiler peş peşe geldi

Galatasaray, Dries Mertens'in Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kaldığı bir pozisyondan sonra penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra oyuna korner atışıyla devam edilmesi kararını verdi. Bu karar sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, teknik direktör Okan Buruk kenarda çılgına döndü.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta bir pozisyonun ardından sarı-kırmızılılar, hakem yönetimine tepki gösterdi.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 28. dakikasında Galatasaray'da Dries Mertens, Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyon sonrası penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi ile konuştuktan sonra korner atışının kullanılmasını istedi.

Görüntü: beIN Sports

OKAN BURUK SAÇINI BAŞINI YOLDU

Yaşanan pozisyonun ardın Galatasaraylılar hakeme tepki gösterirken, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk kenarda adeta çılgına döndü.

Görüntü: beIN Sports
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Son Dakika Spor Sahada yaşananları gören Okan Buruk sinirden deliye döndü! Tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika


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