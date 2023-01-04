Galatasaray'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta bir pozisyonun ardından sarı-kırmızılılar, hakem yönetimine tepki gösterdi.
Mücadelenin 28. dakikasında Galatasaray'da Dries Mertens, Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyon sonrası penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi ile konuştuktan sonra korner atışının kullanılmasını istedi.
Yaşanan pozisyonun ardın Galatasaraylılar hakeme tepki gösterirken, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk kenarda adeta çılgına döndü.
Son Dakika › Spor › Sahada yaşananları gören Okan Buruk sinirden deliye döndü! Tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika