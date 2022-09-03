Galatasaray: "Kulübümüz saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştur"

Galatasaray, dün Galatasaray Adası'na yapılan saldırıda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını sadece havuz kenarındaki cam korkulukta maddi hasar meydana geldiğini ifade ederek, saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2 Eylül 2022 tarihinde, Galatasaray Adası'nın hizmete kapalı olduğu gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamakla birlikte, havuz kenarındaki cam korkulukta maddi hasar meydana gelmiştir.

3 Eylül 2022 Cumartesi sabahı Galatasaray Adası'na gelen personelimizin hasarı fark etmesi neticesinde kulübümüz ivedilikle konu ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur.

Galatasaray Spor Kulübü olarak bu olayın faillerinin bulunması noktasında güvenlik birimlerimize güvenmekle birlikte, sonuna kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Tesisleri'ne yapılan saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bu tür olayların artık son bulmasını diliyoruz. Asli görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basının, bu tip hassas konularda yayıncılık ilkelerine uymasını ve provokasyona yol açacak haberlerden kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz." - İSTANBUL