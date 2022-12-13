Galatasaray'dan lig öncesi zorlu prova! Sarı kırmızılılar, Lazio ile hazırlık maçında karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray'dan lig öncesi zorlu prova! Sarı kırmızılılar, Lazio ile hazırlık maçında karşılaşacak

13.12.2022 10:22

Lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün saat 18.00'da İtalya Seria A ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Katar'da devam eden Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, Lazio ile hazırlık maçı oynayacak.

RAKİP LAZIO

Bu gün saat 18.00'de Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde Lazio ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek mücadele seyircisiz oynanacak.

İLK MAÇTA GOL YAĞMURU

Sarı kırmızılılar, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.

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Galatasaray, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan lig öncesi zorlu prova! Sarı kırmızılılar, Lazio ile hazırlık maçında karşılaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan lig öncesi zorlu prova! Sarı kırmızılılar, Lazio ile hazırlık maçında karşılaşacak - Son Dakika
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