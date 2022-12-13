Galatasaray'dan lig öncesi zorlu prova! Sarı kırmızılılar, Lazio ile hazırlık maçında karşılaşacak

Katar'da devam eden Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, Lazio ile hazırlık maçı oynayacak.
Bu gün saat 18.00'de Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde Lazio ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek mücadele seyircisiz oynanacak.
Sarı kırmızılılar, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.
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